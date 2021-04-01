В Москве неизвестные устроили провокацию у посольства Украины. МИД требует расследования

В ночь с 30 по 31 марта неизвестные в Москве обклеили заборы вблизи посольства Украины плакатами с надписями "Крым – это Россия", а также фотографиями украинских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел.

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Журналист Роман Цимбалюк в своем Facebook опубликовал фотографии с места провокации.

В МИД заявили, что также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе.

Дипломаты расценивают эту провокацию, как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

"Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ", – говорится в сообщении.

В ночь с 15 на 16 марта фотографии дипломатов России в Киеве появились на плакатах с "признанием" в подрывной работе против Украины. В них они также "признали" факт российской оккупации Крымского полуострова.

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Станислав Стороженко

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