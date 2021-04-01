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В Москве неизвестные устроили провокацию у посольства Украины. МИД требует расследования

01.04.2021, 13:14
В Москве неизвестные устроили провокацию у посольства Украины. МИД требует расследования - Фото
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото - пресс-служба Кабмина)

В ночь с 30 по 31 марта неизвестные в Москве обклеили заборы вблизи посольства Украины плакатами с надписями "Крым – это Россия", а также фотографиями украинских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел.

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Журналист Роман Цимбалюк в своем Facebook опубликовал фотографии с места провокации.

В МИД заявили, что также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе. 

Дипломаты расценивают эту провокацию, как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

"Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Москве возмущены акцией "признания" дипломатов РФ в оккупации Крыма – направили ноту

Станислав Стороженко
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МИД Москва дипломат оккупация Крым посольство провокация
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