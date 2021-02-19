В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на сотрудника генконсульства Украины – видео
19.02.2021, 15:31
Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)
В Санкт-Петербурге неизвестный гражданин России набросился с ножом на охранника украинского генерального консульства. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
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Нападавшего задержал наряд полиции. Известно, что предварительно он записался на прием в консульство.
Пострадавшему сотруднику консульства Украины вызвали скорую – ранения оказались не смертельными, говорят в ГПСУ.
Российские СМИ и Telegram-каналы публикуют видео с предполагаемым моментом нападения.
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