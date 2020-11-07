В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: появилась реакция МИД страны
По данным Почетного консульства Азербайджана, пострадавших нет
В Харькове сегодня ночью неизвестные обстреляли здание Почетного консульства Азербайджана. Об этом cообщает пресс-служба консульства.
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Инцидент произошел 02:30 по адресу улица Ярослава Мудрого, 7.
"Было произведено шесть выстрелов. Пробиты окно и входная дверь. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет", – отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем. Открыто уголовное дело.
МИД Азербайджана отреагировал на обстрел консульства.
"Мы решительно осуждаем угрожающие и опасные для жизни нападения радикальных армянских сил на азербайджанских дипломатов за рубежом, а также на членов местной азербайджанской общины", – говорится в сообщении, передает Интерфакс-Азербайджан.
- 31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе, поскольку этой война сугубо между его страной и Арменией.
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