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В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: появилась реакция МИД страны

07.11.2020, 13:04
В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: появилась реакция МИД страны - Фото
В Харькове обстреляли консульство Азербайджана (фото – azconsulate.com.ua)

По данным Почетного консульства Азербайджана, пострадавших нет

В Харькове сегодня ночью неизвестные обстреляли здание Почетного консульства Азербайджана. Об этом cообщает пресс-служба консульства.

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Инцидент произошел 02:30 по адресу улица Ярослава Мудрого, 7.

"Было произведено шесть выстрелов. Пробиты окно и входная дверь. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет", – отмечается в сообщении.

В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана

По данным пресс-службы, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем. Открыто уголовное дело.

МИД Азербайджана отреагировал на обстрел консульства.

"Мы решительно осуждаем угрожающие и опасные для жизни нападения радикальных армянских сил на азербайджанских дипломатов за рубежом, а также на членов местной азербайджанской общины", – говорится в сообщении, передает Интерфакс-Азербайджан.

  • 31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе, поскольку этой война сугубо между его страной и Арменией.

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Арина Толина
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