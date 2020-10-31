UA

Алиев об участии других стран в конфликте в Карабахе: Это наша война, остальные в стороне

31.10.2020, 12:50
Алиев об участии других стран в конфликте в Карабахе: Это наша война, остальные в стороне - Фото
Ильхам Алиев (Фото: Михаил Климентьев/EPA)

Президент Азербайджана видит в других странах "партнеров и друзей" и поэтому не хочет их участия в военном конфликте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе, поскольку этой война сугубо между его страной и Арменией. Об этом он сказал во время интервью немецкому телеканалу ARD, передает азербайджанское СМИ Minval.az.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Алиев отметил, что, по его мнению, Армения стремится вовлечь в конфликт ряд соседних стран. "Однако, я уверен, этого не произойдет. Это война между нами и Арменией и все остальные должны держаться в стороне от нее", – подчеркнул глава Азербайджана.

При этом, он отметил, что турецкие истребители F-16 действительно находятся у них в стране, но не используются для боевых действий в Нагорном Карабахе. "Они (истребители – ред.) как показатель солидарности. Они ни в каких боях не участвуют и их участие не планируется", – заявил Алиев.

Президент также сказал, что не хочет и не видит оснований для вовлечения в конфликт каких-либо третьих сторон, поскольку "все соседние страны это наши партнеры и друзья".

Читайте также: Бои в Нагорном Карабахе. Война Азербайджана и Армении – хроника боевых действий

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Ильхам Алиев армения Азербайджан нагорный карабах война в Нагорном Карабахе

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Ева и псевдохалифат. Как украинка с детьми оказалась в сирийском лагере для беженцев

ИсторииЕва и псевдохалифат. Как украинка с детьми оказалась в сирийском лагере для беженцев
 