Алиев об участии других стран в конфликте в Карабахе: Это наша война, остальные в стороне

Президент Азербайджана видит в других странах "партнеров и друзей" и поэтому не хочет их участия в военном конфликте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе, поскольку этой война сугубо между его страной и Арменией. Об этом он сказал во время интервью немецкому телеканалу ARD, передает азербайджанское СМИ Minval.az.

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Алиев отметил, что, по его мнению, Армения стремится вовлечь в конфликт ряд соседних стран. "Однако, я уверен, этого не произойдет. Это война между нами и Арменией и все остальные должны держаться в стороне от нее", – подчеркнул глава Азербайджана.

При этом, он отметил, что турецкие истребители F-16 действительно находятся у них в стране, но не используются для боевых действий в Нагорном Карабахе. "Они (истребители – ред.) как показатель солидарности. Они ни в каких боях не участвуют и их участие не планируется", – заявил Алиев.

Президент также сказал, что не хочет и не видит оснований для вовлечения в конфликт каких-либо третьих сторон, поскольку "все соседние страны это наши партнеры и друзья".

28 сентября 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал уйти из Карабаха.

На следующий день глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя в Нагорном Карабахе.

Сегодня, 31 октября, стало известно, что армянский премьер Никол Пашинян направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой определить размер помощи Армении. На это Кремль ответил, что ее окажут, когда война будет вестись на армянской территории.

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Дарья Мостовая

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