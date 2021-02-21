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В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении на сотрудника генконсульства Украины

21.02.2021, 22:45
В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении на сотрудника генконсульства Украины - Фото
Фото: ЕРА

Сегодня, 21 февраля, Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Назара Смоленского, которого подозревают в нападении на охранника украинского генерального консульства. Об этом сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Подозреваемого арестовали до 18 апреля.

Как сообщается, Смоленскому инкриминируют хулиганство с применением оружия, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка (ч.2 ст.213 УК РФ).

В пресс-службе суда пишут: "Не позднее 12.22 19.02.2021, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, находясь у д.1 лит.В по ул. Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом похожим на нож не менее 2 ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева".

По информации суда, Смоленский ранее судим за разбой, не работает, не женат, детей на иждивении не имеет, заболеваний, не позволяющих находиться в условиях следственного изолятора, у него нет.

  • 19 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге гражданин России набросился с ножом на охранника украинского генерального консульства. РосСМИ опубликовали видео с предполагаемым моментом нападения. 
Наталия Медведева
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гпсу санкт-петербург генконсульство
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