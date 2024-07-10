Украина задержала судно, незаконно заходившее в оккупированные Россией порты – ВМС

Пренебрегать законными требованиями Украины в Черном море не получится, отметил спикер Военно-морских сил

Судно Usko Mfu (Фото: Bosphorus Observer Yörük Işik)

Украина задержала грузовое судно, которое вопреки украинскому и международному законодательству входило в порты, временно оккупированные Россией. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Он подтвердил, что подчиненные ВМС структуры задержали грузовое судно, которое в коммерческих целях заходило в оккупированные порты – и нарушало украинское и международное законодательство.

Плетенчук акцентировал, что задержание произошло с соблюдением всех соответствующих процедур.

"Да, пренебрегать законными требованиями Украины в Черном море не получится", – отметил спикер.

Военный не озвучил название судна, однако в соцсетях и СМИ сообщали о задержании на Дунае судна Usko Mfu, которое шло под флагом Камеруна.

В частности, профильное издание Lloyd`s List со ссылкой на агента судна Avalon Shipping написало: корабль плыл из молдавского порта Джурджулешты, когда к нему приблизился военный катер – это произошло в румынских водах.

В то же время, отмечает издание, Дунай является узкой водной артерией – и участок, по которому плыл арестованный корабль, граничит и с Румынией, и с Украиной.

Usko Mfu 4 июля на скриншоте Lloyd’s List Intelligence / Seasearcher

Военное судно заставило Usko Mfu встать на якорь в украинском Рени – его обыскали и запретили покинуть порт, сообщил Avalon Shipping.

Usko Mfu загружен ячменем, его пунктом назначения была Суда в Греции, сообщает СМИ.

Lloyd`s List со ссылкой на полученный судебный документ пишет, что арест судна был произведен по запросу прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Документ является начальным черновиком и не содержит деталей, полное решение суда ожидается "в ближайшие дни", отмечает издание.

По данным геополитического консультанта Bosphorus Observer Йорука Ишика, основная часть обвинения – это последний рейс арестованного судна в оккупированный Севастополь, где корабль разгружал груз из Турции.

В мае Usko Mfu загрузил, вероятно, гипс в порту Эрегли, и доставил его непосредственно в Севастополь, пишет Lloyd`s List.

В то же время, отметил Ишик, это судно является "рецидивистом" – и крымская прокуратура определенное время преследовала этот корабль.

В частности, Usko Mfu перевозило зерно из оккупированного Севастополя в Турцию в ноябре 2023 года, отмечает издание.

Морские порты, расположенные на территории АР Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыты на основании распоряжения Кабмина от 30 апреля 2014 года.

Украина в 2016 году задержала судно Sky Moon за незаконное посещение портов оккупированного Россией Крыма. В октябре 2023-го Минюст выставил корабль на продажу за долги.

2 июля 2024 года представитель ВМС сообщил: Украина не будет поражать гражданские суда – даже разворовывающие ресурсы с оккупированных территорий.

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