Украина запретила ввозить 151 издание из РФ: назвали причину

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В 2019 году Госкомтелерадио предоставил 2322 отказа на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Предоставлен 151 отказ в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора почти 1 млн экземпляров изданий антиукраинского содержания. Еще 2171 отказ - вследствие предоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений", - уточнили в Госкомтелерадио.

Всего в 2019 году Госкомтелерадио выдал 4652 разрешения на ввоз издательской продукции, которая изготовлена ​​и/ или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины.

Госкомтелерадио в 2019 году составил 21 протокол о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма начисленных штрафных санкций за этот период составила 876 330 грн.