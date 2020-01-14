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Украина запретила ввозить 151 издание из РФ: назвали причину

Украина запретила ввозить 151 издание из РФ: назвали причину - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
14.01.2020, 13:05

В 151 случае причиной отказа стало антиукраинское содержание изданий, они имели тираж почти 1 млн экземпляров

В 2019 году Госкомтелерадио предоставил 2322 отказа на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Предоставлен 151 отказ в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора почти 1 млн экземпляров изданий антиукраинского содержания. Еще 2171 отказ - вследствие предоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений", - уточнили в Госкомтелерадио.

Всего в 2019 году Госкомтелерадио выдал 4652 разрешения на ввоз издательской продукции, которая изготовлена ​​и/ или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины.

Госкомтелерадио в 2019 году составил 21 протокол о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма начисленных штрафных санкций за этот период составила 876 330 грн.

  • 25 июня Госкомтелерадио отказал ООО Якабу трейд в разрешении на ввоз из России двух книг, в которых "присутствуют признаки пропаганды страны-агрессора".
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