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25.06.2019, 19:49

В Украину запретили ввоз из России книги о викингах

В Украину запретили ввоз из России книги о викингах - Фото
Фото: depositphotos.com

Госкомтелерадио запретил ввоз двух книг. В одной из низ история Киевской Руси подана как история России

Госкомтелерадио отказал ООО Якабу трейд в разрешение на ввоз из России двух книг, в которых "присутствуют признаки пропаганды страны-агрессора". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отказ выдали на основании вывода экспертного совета.

Запретили ввозить книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "Монополию" (издатель – ООО Издательство "Добрая книга", Москва). В этой книге, утверждают в комитете, рекламируют другую книгу, запрещенную для ввоза в Украину ранее.  

Запрещена для ввоза с целью распространения также книга Д. Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241" московского издательства ООО "Альпина нон-фикшн". В комитете сообщают, что несколько страниц этой книги посвящены истории Киевской Руси и автор трактует ее с позиции политически ангажированной современной российской историографии. В частности, Киевская Русь там названа Россией, а киевские князья – российскими, в целом же история Руси у этого автора – это история России.

Уточняется, что импортеры хотели ввезти в Украину пять тысяч экземпляров этих двух книг.

29 марта в Украину запретили ввозить 10 книг с признаками российской пропаганды.

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Теги: пропаганда, книги
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