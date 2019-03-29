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29.03.2019, 18:36

В Украину запретили ввоз еще 10 пропагандистских книг

В Украину запретили ввоз еще 10 пропагандистских книг - Фото
Фото: depositphotos.com

В частности это книги по экономике и менеджменту, в которых рекламируется деятельность компаний РФ, против которых в Украине введены санкции

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Государственный комитет телевидения и радиовещания запретил ввозить в Украину из России 10 книг, в которых содержатся признаки пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Отказ выдан на основании экспертизы.

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Признаки "пропаганды государства-агрессора, его органов власти и имперских геополитических доктрин" обнаружены в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", "Олимп-Бизнес", "Манн, Иванов и Фербер". Это, в частности, книги по экономике и менеджменту, в которых рекламируется деятельность российских компаний, против которых в Украине применены экономические санкции.

Также запрещено ввозить в Украину переведенную с английского языка книгу Росса Геддеса "IPO и последующие размещения акций", в предисловии к которой российский издатель распространяет цитаты из выступлений президента страны-агрессора Владимира Путина.

19 марта в выдаче разрешений на ввоз из территории России отказано 19 книгам, в которых есть признаки пропаганды государства-агрессора. 

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Теги: Россия, книги
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