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19.02.2019, 21:51

В Украину запретили ввоз 19 книг из России и объяснили, почему

В Украину запретили ввоз 19 книг из России и объяснили, почему - Фото
Книги головна

В них есть признаки пропаганды государства-агрессора

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В выдаче разрешений на ввоз из территории России отказано 19 книгам, в которых есть признаки пропаганды государства-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Отмечается, что книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом"построена на примерах работы властных структур РФ. В книге Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач" как мантра повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

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Кроме того, Госкомтелерадио пишет, что в книге Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" использованы комментарии известных россиян, имена в списоке лиц, создающих угрозу нацбезопасности. В предисловии к книге Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы" рекламируются российские телеканалы, задействованные в гибридной войне против Украины.

Сообщаются, что под запрет попал ряд детских книг и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая символика и символика государства-агрессора.

В книге российского автора Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина" фальсифицируются факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими.

1 февраля сообщалось, что Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешения на ввоз в Украину 13 книг

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Теги: книги, запрет, госкомтелерадио
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