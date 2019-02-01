В Украину запретили ввозить книгу Довлатова

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Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешения на ввоз в Украину 13 книг, среди которых издание повести "Заповедник" Сергея Довлатова. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Там отметили, что уже не первый раз российские издатели, выпуская книги авторов, которые ничего общего не имеют с идеями "русского мира", в предисловиях к ним пропагандируют имперскую идеологию.

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В этот раз в предисловии к книге Довлатова, по словам экспертов Госкомтелерадио, "пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков".

Российский актер внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Как уточнили корреспонденту LIGA.net в пресс-службе Госкомтелерадио, речь идет о повести Довлатова "Заповедник".

В редакционном предисловии к изданию, по словам пресс-секретаря, сообщается, что Безруков играл в фильме, снятом по произведению Довлатова.

Также регулятор запретил ввоз ряда детских книг, среди которых учебник по английскому языку для школьников российского издательства "Р-Плюс", иллюстрированный флагами вооруженных формирований РФ.

Кроме того Госкомтелерадио не разрешил ввоз в Украину книг Никиты Непряхина "Убеждай и Побеждай. Секреты эффективной аргументации", Е. Торчинова "Путь запредельного: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния", Андрея Шария "Балканы: окраины империй".