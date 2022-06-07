Украинская ПВО вынудила оккупантов снизить интенсивность применения авиации – Генштаб

Оккупанты вынуждены были снизить интенсивность применения авиации благодаря удачным действиям противовоздушной обороны Украины. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины, говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском направлении противник активных действий не производил. В течение дня враг обстрелял населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновка, Старые Вырки и Большая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении противник ведет бои с целью удержания занятых рубежей, продолжает обстрелы украинских войск, минирует местность.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Обстрелял районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушеваха, Красная Поляна и Шнурки.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и гражданскую инфраструктуру со ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населенного пункта Камышеваха. Также безуспешными оказались вражеские попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.

Возле Нагорного защитники Украины нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма враг отошел на занятые ранее позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивал на ведении разведки, удержании занимаемых рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, вражеские подразделения огнем артиллерии пытаются не допустить создания благоприятных условий для ведения контрнаступления нашими войсками в Херсонской и Николаевской областях.

На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.

"Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина

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