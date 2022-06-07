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Зеленский: Глухой угол — не наш вариант. Нужно больше оружия

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 18:27
Зеленский: Глухой угол — не наш вариант. Нужно больше оружия - Фото
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Украина не заинтересована в том, чтобы война с Россией приобрела затяжной характер, но для быстрого ее завершения необходимо больше оружия. Об этом в интервью Financial Times сказал президент Владимир Зеленский.

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Журналистка отметила, что, как известно, для успешного контрудара украинской армии нужно больше оружия, и спросила, не означает ли отсутствие этого оружия, что "война движется в глухой угол".

"Глухой угол — не наш вариант. Мы не можем жить в таком состоянии, в состоянии боевых действий. Мы привыкаем, мы все люди. Наши граждане сильные, они могут адаптироваться к таким условиям, потому что точно знают, против кого и за что мы боремся", – сказал Зеленский.

Он подтвердил, что продвижение вперед зависит от наличия мощного оружия, политической поддержки Запада и санкционной политики.

"Сегодня я могу констатировать, что на некоторых направлениях у нас немного замедленный момент деоккупации и, наоборот, есть угрозы относительно наступления со стороны РФ, их войск", – сказал президент.

Читайте также: Подоляк: Нужное оружие получим в ближайшее время, будет более интенсивное контрнаступление

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский оружие
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