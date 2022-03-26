Украинская ПВО вынуждает россиян летать на дронах. Но за них взялся Лондон – разведка

Украинская противовоздушная оборона вынуждает армию РФ больше использовать беспилотники, на фоне этого Великобритания ввела санкции против основного российского производителя БПЛА. Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

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"Надежная украинская ПВО почти наверняка ограничила пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому Россия, скорее всего, была вынуждена вместо этого использовать больше БПЛА", – говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что в такой ситуации спрос армии РФ на дроны растет, а их запасы истощаются.

Великобритания же ввела санкции против российской оборонной компании "Кронштадт" – основного производителя российского беспилотника "Орион" и других БПЛА.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 25 марта Украина уничтожила 115 российских самолетов и 125 вертолетов.

Марк Сировой

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