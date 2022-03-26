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Украинская ПВО вынуждает россиян летать на дронах. Но за них взялся Лондон – разведка

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 06:28
Украинская ПВО вынуждает россиян летать на дронах. Но за них взялся Лондон – разведка - Фото
Военные РФ с БПЛА Орлан-10 (скриншот из видеозаписи)

Украинская противовоздушная оборона вынуждает армию РФ больше использовать беспилотники, на фоне этого Великобритания ввела санкции против основного российского производителя БПЛА. Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

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"Надежная украинская ПВО почти наверняка ограничила пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому Россия, скорее всего, была вынуждена вместо этого использовать больше БПЛА", – говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что в такой ситуации спрос армии РФ на дроны растет, а их запасы истощаются.

Великобритания же ввела санкции против российской оборонной компании "Кронштадт" – основного производителя российского беспилотника "Орион" и других БПЛА.

Марк Сировой
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