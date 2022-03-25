UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потери врага на 25 марта – 16 100 личного состава, 561 танк, 115 самолетов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 10:55
Потери врага на 25 марта – 16 100 личного состава, 561 танк, 115 самолетов – Генштаб - Фото
Уничтожение российского БДК в порту Бердянска (Фото - скриншот из видео)

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 16 100 человек,
  • танков ‒ 561 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,
  • артиллерийских систем – 291 ед,
  • РСЗО – 90 ед,
  • средств ПВО – 49 ед,
  • самолетов – 115 ед,
  • вертолетов – 125 ед,
  • автомобильной техники – 1089 ед,
  • кораблей/катеров – 5 ед,
  • цистерн с ГСМ – 72,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,
  • специальной техники – 18.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери врага на 25 марта
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потери врага
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 