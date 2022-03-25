Потери врага на 25 марта – 16 100 личного состава, 561 танк, 115 самолетов – Генштаб
25.03.2022, 10:55
Уничтожение российского БДК в порту Бердянска (Фото - скриншот из видео)
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 16 100 человек,
- танков ‒ 561 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,
- артиллерийских систем – 291 ед,
- РСЗО – 90 ед,
- средств ПВО – 49 ед,
- самолетов – 115 ед,
- вертолетов – 125 ед,
- автомобильной техники – 1089 ед,
- кораблей/катеров – 5 ед,
- цистерн с ГСМ – 72,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,
- специальной техники – 18.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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