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Украинская ПВО за сутки сбила один российский самолет, два вертолета и шесть БПЛА

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 00:18

Силы противовоздушной обороны Украины за сутки сбили один российский самолет, два вертолета и шесть беспилотников. Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

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Отмечается, что враг 21 марта нарастил присутствие в украинском авиапространстве. РФ использует много беспилотников, бомбардирующую, штурмовую, истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты.

Авиация ВСУ сделала десятки авиавылетов с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплениям оккупантов.

Отмечается, что ПВО Воздушных Сил сбила четыре беспилотника, два вертолета и несколько крылатых ракет (количество уточняется). ПВО Сухопутны Сил сбила самолет и два беспилотника.

Марк Сировой
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