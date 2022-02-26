Украинская ПВО защитила дамбу Киевского моря от российской ракеты
26.02.2022, 10:21
Российская ракета возле дамбы Киевского моря (фото - Минифраструктуры)
Украинская ПВО защитила дамбу Киевского водохранилища от российской ракеты. Об этом сообщило в Telegram Министерство инфраструктуры.
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Отмечается, что около 03:50 украинские силы ПВО сбили ракету, которая летела в направлении дамбы Киевского водохранилища к северу от столицы.
В министерстве предупреждают: если дамба будет разрушена – то это приведет к катастрофическим жертвам и убыткам, в том числе возможно затопление жилых районов Киева и пригородов.
Кроме того, это может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других дамб каскада и даже к аварии на Запорожской АЭС.
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