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Украинская ПВО защитила дамбу Киевского моря от российской ракеты

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 10:21
Украинская ПВО защитила дамбу Киевского моря от российской ракеты - Фото
Российская ракета возле дамбы Киевского моря (фото - Минифраструктуры)

Украинская ПВО защитила дамбу Киевского водохранилища от российской ракеты. Об этом сообщило в Telegram Министерство инфраструктуры.

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Отмечается, что около 03:50 украинские силы ПВО сбили ракету, которая летела в направлении дамбы Киевского водохранилища к северу от столицы.

В министерстве предупреждают: если дамба будет разрушена – то это приведет к катастрофическим жертвам и убыткам, в том числе возможно затопление жилых районов Киева и пригородов.

Кроме того, это может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других дамб каскада и даже к аварии на Запорожской АЭС.

Марк Сировой
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