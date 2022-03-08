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Украинские бойцы под Николаевом взяли в плен группу оккупантов: видео

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 20:03
Украинские бойцы под Николаевом взяли в плен группу оккупантов: видео - Фото
Скриншот с видео

В Николаевской области взяты в плен российские оккупанты из Буденовска, Ставропольский край РФ. Виде опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

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Молодые люди примерно 20-25 лет говорят, что их перебрасывали на учения в Джанкой, но в итоге оказались в Украине. За отступление, по их словам, угрожали расстрелом.

  • По данным Генштаба ВСУ, с целью пополнения потерь российские оккупанты осуществляют скрытую мобилизацию под видом учебного собрания. Также с целью прекращения оттока личного состава военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрыва контрактов на прохождение военной службы.



Вадим Ребрина
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