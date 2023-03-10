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Украинские бойцы уничтожили семь лодок с оккупантами возле Херсона – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 13:15
Украинские бойцы уничтожили семь лодок с оккупантами возле Херсона – ВСУ - Фото
Наталья Гуменюк (Скриншот видео)

Силы обороны предотвратили очередную попытку россиян высадить ДРГ на острова возле Херсона, уничтожив семь вражеских лодок. Об этом в эфире телемарафона сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан І ранга Наталья Гуменюк, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы уничтожили их настроенный флот из семи лодок. Противник оборудовал их навесными моторами, обустроил пулеметами, укрепил борта и пытался таким образом добраться до островов. Эта их "акция" была неудачной, ведь за три дня лодки и личный состав в количестве примерно 20 человек были уничтожены", – рассказала Гуменюк.

Также офицер отметила, что на этих островах находится серая зона. Противник постоянно пытается высадить там свои диверсионно-разведывательные группы, но успеха нет.

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Вадим Ребрина
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Херсон лодка дрг наталия гуменюк
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