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Украинские десантники показали, как сожгли колонну врага при освобождении Макарова – фото

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 21:33
Украинские десантники показали, как сожгли колонну врага при освобождении Макарова – фото - Фото
Уничтоженная техника РФ, Макаров, 2 марта (фото – командование ДШВ в Facebook)

Украинские военнослужащие 2 марта уничтожили колонну российских войск в районе поселка Макаров Киевской области. Об этом сообщает командование ДШВ ВСУ в Facebook.

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"Подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого разогнали и полностью сожгли колонну русских орков в районе пгт Макаров", – отметили в командовании.

Командование ДШВ публикует фотографии, сделанные сразу после боя. На них – уничтоженная техника, личные документы и другие вещи военных РФ: "Безусловно, они станут доказательствами в Международном суде в Гааге по расследованию военных преступлений РФ в Украине".

Украинские десантники показали, как сожгли колонну врага при освобождении Макарова – фото

Украинские десантники показали, как сожгли колонну врага при освобождении Макарова – фото

Украинские десантники показали, как сожгли колонну врага при освобождении Макарова – фото

Украинские десантники показали, как сожгли колонну врага при освобождении Макарова – фото

Украинские десантники показали, как сожгли колонну врага при освобождении Макарова – фото

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Валерия Кондратова
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