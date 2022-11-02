Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов: фото, видео
02.11.2022, 09:02
Фото - Генеральный штаб ВСУ
Украинские десантники уничтожили подразделение российских захватчиков в одном из районов выполнения задач. Об этом сообщает пресс-служба ДШВ ВСУ.
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"Их (россиян. – Ред.) телами усеяна лесополоса. И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле", – говорится в сообщении.
Пресс-служба ДШВ опубликовала соответствующие фото и видео.
- 27 октября на юге Украины артиллерия одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожила скрытую бронетехнику российских оккупантов вместе с экипажем.
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