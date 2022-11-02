Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов: фото, видео

Украинские десантники уничтожили подразделение российских захватчиков в одном из районов выполнения задач. Об этом сообщает пресс-служба ДШВ ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Их (россиян. – Ред.) телами усеяна лесополоса. И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле", – говорится в сообщении.

Пресс-служба ДШВ опубликовала соответствующие фото и видео.

27 октября на юге Украины артиллерия одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожила скрытую бронетехнику российских оккупантов вместе с экипажем.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.