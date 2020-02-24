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Украинские катера провели учения в Азовском море. Суда ФСБ наблюдали издалека

Украинские катера провели учения в Азовском море. Суда ФСБ наблюдали издалека - Фото
Фото: АрміяInform
24.02.2020, 16:40

Суда страны-агрессора запросили координаты, однако украинские катера продолжали выполнять задачу

Малые бронированные артиллерийские катера Кременчуг и Лубны совместно с кораблем специального обеспечения Оникс провели учения в Азовском море, на расстоянии за учениями наблюдали суда ФСБ России. Об этом пишет АрміяInform.

Погодные условия не способствовали проведению стрельб, однако экипажи выполнили задачу на "отлично", поразив все цели. Расстояние до мишеней составляло около 1 км.

Суда страны-агрессора - катера ФСБ РФ - к украинским бронекатерам не приближались, но вышли на связь, запросив координаты и предупредив об "особом статусе прохождения Керченского пролива".

МБАК Кременчуг и Лубны - бронекатера типа Гюрза-М, новые суда, спущенные на воду осенью 2018 года.

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Шилин Михаил
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Бронированные катера фсб учения азовское море
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