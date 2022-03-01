Украинские операторы отключили мобильную связь оккупантам – Госспецсвязи
Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям. Об этом сообщает Госспецсвязи.
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Избавившись от возможности звонить со своих номеров, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у украинских граждан.
"Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон", – сказано в сообщении.
В Госспецсвязи просят найти соседей, у которых есть телефон, воспользоваться стационарным аппаратом – "от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев".
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