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Оккупанты вскоре будут пытаться глушить мобильную связь и интернет — штаб ООС

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 18:21
Оккупанты вскоре будут пытаться глушить мобильную связь и интернет — штаб ООС - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По оперативным данным украинской разведки, оккупационные войска РФ вскоре начнут глушить мобильную связь и интернет. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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По данным штаба, вражеские силы хотят использовать отсутствие оперативных правдивых данных для массовой дезинформации населения. Информационный вакуум россияне планируют заполнять лживыми сообщениями о якобы захвате городов, уничтожении ВСУ и капитуляции нашего государства.

Таким образом оккупанты пытаются сломить дух сопротивления нашего народа и заставить украинцев к прекращению сопротивления, говорят военные.

"Отметим, по состоянию на пятый день войны путинские орды не смогли выполнить ни одну поставленную перед ними задачу. Несмотря на ярые бомбардировки, злодеяния российских диверсионных групп, Украина продолжает сопротивляться", – говорится в сообщении. 

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Вадим Ребрина
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