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Украинские политики ответили на тезис о том, что в войне виноват Путин, а не россияне

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 12:09
Украинские политики ответили на тезис о том, что в войне виноват Путин, а не россияне - Фото
Разрушенный Драмтеатр в Мариуполе

Украинские политики ответили на тезис Запада об исключительной виновности лидера РФ Владимира Путина в развязанной войне с Украиной.

Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter написал: "Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет исключительную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то фактически сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует Zs, поддерживает Путина в опросах. Как и в 1930-х годах, они несут ответственность, даже если их отравила пропаганда".

Украинские политики ответили на тезис о том, что в войне виноват Путин, а не россияне

Мнение об ответственности за войну не только президента России Путина, но и всех поддерживающих вторжение высказал и Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

"Французский президент Макрон уже прямо говорит о возможности "большой войны" в самой Европе. И что? А ничего… Европейские компании неохотно уходят из России. Всемирные банки ищут способы остаться "сидеть" в российских резервах. А немецкие бизнесмены хотят сделать вид, что ничего не происходит", – пишет Подоляк.

И добавляет, что именно поэтому совсем не удивляет тот факт, что канцлер Шольц, пытаясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны.

"Как будто это вообще не одно и то же. И будто 200-тысячная группировка российских солдат, которые в прямом эфире расстреливают мирных граждан Украины, это не граждане России, а их семьи не живут там", – отмечает советник главы Офиса президента.

Подоляк предположил, что подобная позиция может стать трендом для Европы и напомнил, что официально 71% (по уточненным данным – 86,4%) россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан.

  • Вчера Канцлер Германии Олаф Шольц у себя в Twitter заявил о недопустимости обид в адрес выходцев из России, потому что война РФ против Украины – это "война Путина", и он один отвечает за нее.
  • Первым на это заявление среагировал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, обративший внимание на россиян, поддерживающих политику Путина и российских солдат, выполняющих приказы. Он также напомнил, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом: "Я просто выполнял приказ".
Валерия Давыдова
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