Украинские ракетчики нанесли удар по аэродрому под Херсоном: уничтожены 150 оккупантов
22.12.2022, 19:20
Украинские военные, РСЗО (фото - Генштаб ВСУ)
20 декабря Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника на полевом аэродроме в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области. Оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 – ранеными. Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ.
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В результате удара также уничтожены до 20 единиц военной техники разного типа, в том числе восемь грузовых автомобилей "Камаз" с боеприпасами.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, два склада боеприпасов и три района сосредоточения живой силы противника.
- На сегодняшний день ВСУ уничтожили более 100 000 российских оккупантов, 3000 танков и около 6000 бронированных машин.
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