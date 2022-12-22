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Генштаб: РФ потеряла в войне более 100 000 человек, 3000 танков и около 6000 бронемашин

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 08:40
Генштаб: РФ потеряла в войне более 100 000 человек, 3000 танков и около 6000 бронемашин - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Вооруженные Силы Украины уничтожили более 100 000 российских оккупантов, 3000 танков и около 6000 бронированных машин за время полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за почти 10 месяцев большой войны Россия потеряла в Украине уже более 100 000 личного состава 3000 танков и около 6000 бронемашин. 

За минувшие сутки украинские воины отбили атаки противника в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки и Чевронопоповки Луганской области.

В Донецкой области ВСУ не дали пройти оккупантам в районе Берестового, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Опытного, Курдюмовки, Озаряновки, Майорска, Нью-Йорка, Красногоровки, Невельского и Марьинки. 

Читайте также: Детонировало 20 часов. ВСУ подтвердили удар по врагу в Кадиевке и по аэродрому в Каховке 

Дмитро Гриниченко
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