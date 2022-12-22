Генштаб: РФ потеряла в войне более 100 000 человек, 3000 танков и около 6000 бронемашин
Вооруженные Силы Украины уничтожили более 100 000 российских оккупантов, 3000 танков и около 6000 бронированных машин за время полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что за почти 10 месяцев большой войны Россия потеряла в Украине уже более 100 000 личного состава 3000 танков и около 6000 бронемашин.
За минувшие сутки украинские воины отбили атаки противника в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки и Чевронопоповки Луганской области.
В Донецкой области ВСУ не дали пройти оккупантам в районе Берестового, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Опытного, Курдюмовки, Озаряновки, Майорска, Нью-Йорка, Красногоровки, Невельского и Марьинки.
- Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Россия в войне против Украины потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами, а начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов может быть уволен.
- В новом пакете военной помощи от США помимо Patriot есть 100 000 танковых снарядов и другое — список.
- В Конгрессе США президент Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики атакуют украинский Бахмут днем и ночью, украинским войскам нужно больше артиллерии, чтобы лучше противостоять оккупантам.
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