Украинские силовики отобрали оружие у группы диверсантов. Но есть раненые бойцы
27.02.2022, 07:05
Фото: Госпогранслужба
В Одесской области пограничники, полицейские и терроборона задержали микроавтобус российских диверсантов, сообщили в Госпогранслужбе.
Когда их пытались проверить – из соседнего автомобиля начали стрелять по украинским силовикам. Есть раненые.
Они открыли ответный огонь, после чего внедорожник начал убегать.
В микроавтобусе обнаружили оружие (в том числе автоматы, гранатометы), боеприпасы, мины, взрывчатку.
Один из диверсантов был задержан. Остальных ищут.
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