Украинская армия отбила шесть атак на Востоке: уничтожены 280 российских военных

За сутки украинские военные в восточных областях уничтожили 280 российских военных и 72 единицы техники. Об этом сообщает оперативно-тактическая группа Восток.

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По данным ОТУ, враг пытался большими силами прорвать украинскую оборону на отдельных направлениях. Он совершил шесть атак, но все они были отбиты.

личного состава – до 280;

танков – 6;

БТР – 22;

БМП – 19;

артиллерийских систем, минометов – 6;

РСЗО – 2;

автомобильной техники – 14;

БПЛА – 3.

Марк Сировой

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