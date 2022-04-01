Украинская армия отбила шесть атак на Востоке: уничтожены 280 российских военных
01.04.2022, 23:45
Уничтоженная российская техника (фото - ОТУ Схід)
За сутки украинские военные в восточных областях уничтожили 280 российских военных и 72 единицы техники. Об этом сообщает оперативно-тактическая группа Восток.
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По данным ОТУ, враг пытался большими силами прорвать украинскую оборону на отдельных направлениях. Он совершил шесть атак, но все они были отбиты.
личного состава – до 280;
танков – 6;
БТР – 22;
БМП – 19;
артиллерийских систем, минометов – 6;
РСЗО – 2;
автомобильной техники – 14;
БПЛА – 3.
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