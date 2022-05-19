Украинские силы уничтожили 200 военных и десятки единиц техники за сутки: сводка потерь РФ
Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 200 российских оккупантов, три танка, 20 боемашин, один самолет и другую технику. Армия России на широкомасштабной войне потеряла 28 500 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери вчера оккупанты несли на Криворожском, Славянском и Запорожском направлениях. С 24 февраля по 19 мая армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава – около 28 500 (+200) человек ликвидировано,
танков – 1254 (+3),
боевых бронированных машин – 3063 (+20),
артиллерийских систем – 595 (+9),
РСЗО – 199 (0),
средств ПВО – 93 (+2),
самолетов – 203 (+1),
вертолетов – 167 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
крылатых ракет – 103 (+1),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2157 (+20),
специальной техники – 43 (0).
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