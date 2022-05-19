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Украинские силы уничтожили 200 военных и десятки единиц техники за сутки: сводка потерь РФ

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 09:14
Украинские силы уничтожили 200 военных и десятки единиц техники за сутки: сводка потерь РФ - Фото
Работа украинских РСЗО (фото - 30 ОМБр)

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 200 российских оккупантов, три танка, 20 боемашин, один самолет и другую технику. Армия России на широкомасштабной войне потеряла 28 500 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери вчера оккупанты несли на Криворожском, Славянском и Запорожском направлениях. С 24 февраля по 19 мая армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 28 500 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1254 (+3),

боевых бронированных машин – 3063 (+20),

артиллерийских систем – 595 (+9),

РСЗО – 199 (0),

средств ПВО – 93 (+2),

самолетов – 203 (+1),

вертолетов – 167 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),

крылатых ракет – 103 (+1),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2157 (+20),

специальной техники – 43 (0).

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Марк Сировой
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ВСУ убитые потери армия рф генштаб войска россии
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