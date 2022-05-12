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Украинские силы уничтожили 300 оккупантов за сутки. И один корабль или катер флота России

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 10:05
Украинские силы уничтожили 300 оккупантов за сутки. И один корабль или катер флота России - Фото
Украинская артиллерия (фото - ЕРА)

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 300 российских оккупантов, также был уничтожен один корабль или катер флота России. Армия РФ потеряла 26 650 человек с начала полномасштабной войны. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Больше всего потерь армия РФ несла вчера на Кураховском направлении. С 24 февраля по 12 мая Россия утратила на войне в Украине:

личного состава – около 26 650 (+300) человек ликвидировано;

танков ‒ 1195 (+8);

боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17);

артиллерийских систем – 534 (+6);

РСЗО – 191 (+6);

средств ПВО – 87 (0);

самолетов – 199 (0);

вертолетов – 161 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8);

крылатых ракет – 94 (0);

кораблей/катеров – 13 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22);

спецтехники – 41 (0).

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Марк Сировой
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