Украинские силы уничтожили 300 оккупантов за сутки. И один корабль или катер флота России
Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 300 российских оккупантов, также был уничтожен один корабль или катер флота России. Армия РФ потеряла 26 650 человек с начала полномасштабной войны. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Больше всего потерь армия РФ несла вчера на Кураховском направлении. С 24 февраля по 12 мая Россия утратила на войне в Украине:
личного состава – около 26 650 (+300) человек ликвидировано;
танков ‒ 1195 (+8);
боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17);
артиллерийских систем – 534 (+6);
РСЗО – 191 (+6);
средств ПВО – 87 (0);
самолетов – 199 (0);
вертолетов – 161 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8);
крылатых ракет – 94 (0);
кораблей/катеров – 13 (+1);
автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22);
спецтехники – 41 (0).
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