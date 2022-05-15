Украинские силы уничтожили 555 артиллерийских систем армии России: сводка потерь

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили около 200 российских военных. Армия РФ потеряла 1220 танков и 555 артиллерийских систем с начала войны, говорится в сводке потерь от Генштаба ВСУ.

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Вчера наибольшие потери армия РФ несла на Авдеевском и Кураховском направлениях. С 24 февраля по 15 мая оккупанты потеряли:

личного состава – около 27 400 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1220 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 2958 (+24),

артиллерийских систем – 555 (+4),

РСЗО – 195 (0),

средств ПВО – 89 (+1),

самолетов – 200 (0),

вертолетов – 164 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5),

крылатых ракет – 95 (0),

кораблей / катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2087 (+28),

спецтехники – 42 (0).

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Марк Сировой

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