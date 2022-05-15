Украинские силы уничтожили 555 артиллерийских систем армии России: сводка потерь
Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили около 200 российских военных. Армия РФ потеряла 1220 танков и 555 артиллерийских систем с начала войны, говорится в сводке потерь от Генштаба ВСУ.
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Вчера наибольшие потери армия РФ несла на Авдеевском и Кураховском направлениях. С 24 февраля по 15 мая оккупанты потеряли:
личного состава – около 27 400 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1220 (+2),
боевых бронированных машин ‒ 2958 (+24),
артиллерийских систем – 555 (+4),
РСЗО – 195 (0),
средств ПВО – 89 (+1),
самолетов – 200 (0),
вертолетов – 164 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5),
крылатых ракет – 95 (0),
кораблей / катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2087 (+28),
спецтехники – 42 (0).
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