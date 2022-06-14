Украинские силы уничтожили еще 200 оккупантов: наибольшие потери армии РФ были у Бахмута

Силы обороны Украины вчера уничтожили 200 российских военных. Армия РФ потеряла 32 500 военнослужащих с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Вчера наибольшие потери армия РФ понесла на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 14 июня войска России потеряли в Украине:

личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1434 (+2),

боевых бронированных машин – 3503 (+11),

артиллерийских систем – 721 (+3),

РСЗО – 229 (+3),

средств ПВО – 97 (0),

самолетов – 213 (0),

вертолетов – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),

крылатых ракет – 125 (0),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2473 (+13),

спецтехники – 54 (0).

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Марк Сировой

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