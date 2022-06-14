Украинские силы уничтожили еще 200 оккупантов: наибольшие потери армии РФ были у Бахмута
Силы обороны Украины вчера уничтожили 200 российских военных. Армия РФ потеряла 32 500 военнослужащих с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера наибольшие потери армия РФ понесла на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 14 июня войска России потеряли в Украине:
личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано,
танков – 1434 (+2),
боевых бронированных машин – 3503 (+11),
артиллерийских систем – 721 (+3),
РСЗО – 229 (+3),
средств ПВО – 97 (0),
самолетов – 213 (0),
вертолетов – 179 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
крылатых ракет – 125 (0),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2473 (+13),
спецтехники – 54 (0).
Читайте также: Армия РФ бросила еще две БТГ под Северодонецк, имеет частичный успех у Бахмута – Генштаб
Комментарии