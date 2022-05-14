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Украинские силы уничтожили еще 300 российских военных. Армия РФ потеряла 27 200 человек

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 09:54
Украинские силы уничтожили еще 300 российских военных. Армия РФ потеряла 27 200 человек - Фото
Уничтоженная техника армии РФ (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины уничтожили 300 российских военных за сутки, армия РФ потеряла 27 200 человек в широкомасштабной войне. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера самые большие потери у россиян были на Бахмутском и Славянском направлениях. С 24 февраля по 14 мая армия России потеряла в Украине:

личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано,

танков – 1218 (+13),

боевых бронированных машин – 2934 (+34),

артиллерийских систем – 551 (+9),

РСЗО – 195 (+2),

средств ПВО – 88 (0),

самолетов – 200 (0),

вертолетов – 163 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),

крылатых ракет – 95 (0),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2059 (+17),

специальной техники – 42 (+1).

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс убитые потери армия рф генштаб войска россии
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