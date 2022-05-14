Украинские силы уничтожили еще 300 российских военных. Армия РФ потеряла 27 200 человек
Силы обороны Украины уничтожили 300 российских военных за сутки, армия РФ потеряла 27 200 человек в широкомасштабной войне. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Вчера самые большие потери у россиян были на Бахмутском и Славянском направлениях. С 24 февраля по 14 мая армия России потеряла в Украине:
личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано,
танков – 1218 (+13),
боевых бронированных машин – 2934 (+34),
артиллерийских систем – 551 (+9),
РСЗО – 195 (+2),
средств ПВО – 88 (0),
самолетов – 200 (0),
вертолетов – 163 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),
крылатых ракет – 95 (0),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2059 (+17),
специальной техники – 42 (+1).
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