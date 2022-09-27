Украинские силы уничтожили над Херсонской областью штурмовик россиян Су-25

Сегодня, 27 сентября, украинские силы уничтожили в небе над Херсонской областью российский штурмовик Су-25. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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"Из самых приятных новостей – буквально несколько часов назад, где-то в 13:30, сбит очередной штурмовик российских оккупантов Су-25. Произошло это в Херсонской области. Минус один российский оккупант в небе", – сказал Игнат.

Также он сообщил, что с начала текущих суток подразделения противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника оперативно-тактического уровня армии РФ, возможно, – ударные (информация уточняется).

Комментируя участившиеся случаи уничтожения украинскими силами вражеской авиации в течение последних двух недель, Игнат сказал, что это "коллективная работа" разных родов войск.

Он отметил, что Воздушные силы ВСУ в один день сбили четыре самолета, потом еще два, потом вертолет, потом Су-25, и сегодня снова была сбита очередная "сушка". Также несколько дней назад бойцы Сухопутных войск, Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск приземлили четыре "сушки" россиян.

"Приятно, что ПВО других родов и видов [войск] очень эффективно работает на сегодняшний день", – сказал Игнат.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 27 сентября украинские силы уничтожили 261 самолет и 224 вертолета россиян.

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Оксана Житнюк

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