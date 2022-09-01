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Украинские силы уничтожили российский вертолет и ударили авиацией по опорным пунктам РФ

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 13:22
Украинские силы уничтожили российский вертолет и ударили авиацией по опорным пунктам РФ - Фото
Ка-52 (фото – Рособоронэкспорт)

Украинские военнослужащие вчера уничтожили еще один российский вертолет – вероятно, это был Ка-52. Об этом сообщает командование Воздушных сил.

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Вчера, 31 августа, на восточном направлении украинские зенитные ракетные подразделения уничтожили вражеский вертолет (вероятно, Ка-52), а также два российских беспилотника оперативно-тактического уровня.

По данным Воздушных сил, в течение суток украинская авиация совершила более 70 самолетовылетов на разных направлениях.

Украинские экипажи истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупантов: поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронетехника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня и живая сила армии РФ.

  • По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили 450 российских оккупантов, 23 танка, 24 артсистемы, 35 бронемашин и один вертолет. Всего за время полномасштабной войны россияне потеряли около 48 350 своих военных убитыми.
Оксана Житнюк
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