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ВСУ уничтожили 450 российских военных, 23 танка и 24 артсистемы: сводка потерь армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 09:47
ВСУ уничтожили 450 российских военных, 23 танка и 24 артсистемы: сводка потерь армии РФ - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные уничтожили 450 российских военных, 23 танка, 24 артсистемы, 35 бронемашин и один вертолет за прошедшие сутки, 31 августа. Армия России потеряла 48 350 военных ликвидированными с начала полномасштабной войны, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери ВСУ нанесли оккупантам на Донецком и Кураховском направлениях. С 24 февраля по 1 сентября армия РФ потеряла:

личного состава – около 48 350 (+450) человек ликвидировано,

танков ‒ 1997 (+23),

боевых бронированных машин ‒ 4345 (+33),

артиллерийских систем – 1115 (+24),

РСЗО – 287 (+2),

средств ПВО – 153 (+1),

самолетов – 234 (0),

вертолетов – 205 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2),

крылатых ракет – 196 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3),

спецтехники – 104 (+1).

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Марко Сировой
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вертолет танки убитые артиллерия потери армия рф войска россии
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