ВСУ уничтожили 450 российских военных, 23 танка и 24 артсистемы: сводка потерь армии РФ

Украинские военные уничтожили 450 российских военных, 23 танка, 24 артсистемы, 35 бронемашин и один вертолет за прошедшие сутки, 31 августа. Армия России потеряла 48 350 военных ликвидированными с начала полномасштабной войны, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Наибольшие потери ВСУ нанесли оккупантам на Донецком и Кураховском направлениях. С 24 февраля по 1 сентября армия РФ потеряла:

личного состава – около 48 350 (+450) человек ликвидировано,

танков ‒ 1997 (+23),

боевых бронированных машин ‒ 4345 (+33),

артиллерийских систем – 1115 (+24),

РСЗО – 287 (+2),

средств ПВО – 153 (+1),

самолетов – 234 (0),

вертолетов – 205 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2),

крылатых ракет – 196 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3),

спецтехники – 104 (+1).

Читайте также: ВСУ продолжают наступать на юге, ракеты HARM могут стать серьезной проблемой РФ – Британия

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.