ВСУ уничтожили 450 российских военных, 23 танка и 24 артсистемы: сводка потерь армии РФ
Украинские военные уничтожили 450 российских военных, 23 танка, 24 артсистемы, 35 бронемашин и один вертолет за прошедшие сутки, 31 августа. Армия России потеряла 48 350 военных ликвидированными с начала полномасштабной войны, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери ВСУ нанесли оккупантам на Донецком и Кураховском направлениях. С 24 февраля по 1 сентября армия РФ потеряла:
личного состава – около 48 350 (+450) человек ликвидировано,
танков ‒ 1997 (+23),
боевых бронированных машин ‒ 4345 (+33),
артиллерийских систем – 1115 (+24),
РСЗО – 287 (+2),
средств ПВО – 153 (+1),
самолетов – 234 (0),
вертолетов – 205 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2),
крылатых ракет – 196 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3),
спецтехники – 104 (+1).
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