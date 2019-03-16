Украинские телеканалы хотят запустить вещание в Беларуси

Фото: iStock/Global Images Ukraine

К каналу иновещания Украины UA|TV, который уже транслируется в Беларуси, планируют присоединиться еще несколько украинских телеканалов, сообщила директор UA|TV Людмила Березовская, передает Укринформ.

"На сегодняшний день еще точно один украинский канал получил разрешение на вещание в Беларуси - это телеканал Film.ua Drama, и в январе он уже начал распространяться. И в Министерстве информации Беларуси находятся на рассмотрении заявления еще двух телеканалов - Star Cinema и Star Media. В перспективе на ближайшее время - телеканал World украинский", - сказала Березовская.

Реклама

Она добавила, что эти все каналы неинформационные и негосударственные.

Кроме того, вещание в Беларуси хотят запустить 1+1 International и Квартал 95, добавил директор официального дистрибьютора телеканала UA|TV в Беларуси ООО Навигатор ТВ Вадим Тиханович.

6 марта сообщалось, что ОБСЕ проверяет семь украинских телеканалов перед выборами.