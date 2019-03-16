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16.03.2019, 15:18

Украинские телеканалы хотят запустить вещание в Беларуси

Украинские телеканалы хотят запустить вещание в Беларуси - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вещание хотят запустить несколько неинформационных и негосударственных телеканалов, а также 1+1 International и Квартал 95

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К каналу иновещания Украины UA|TV, который уже транслируется в Беларуси, планируют присоединиться еще несколько украинских телеканалов, сообщила директор UA|TV Людмила Березовская, передает Укринформ.

"На сегодняшний день еще точно один украинский канал получил разрешение на вещание в Беларуси - это телеканал Film.ua Drama, и в январе он уже начал распространяться. И в Министерстве информации Беларуси находятся на рассмотрении заявления еще двух телеканалов - Star Cinema и Star Media. В перспективе на ближайшее время - телеканал World украинский", - сказала Березовская.

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Она добавила, что эти все каналы неинформационные и негосударственные.

Кроме того, вещание в Беларуси хотят запустить 1+1 International и Квартал 95, добавил директор официального дистрибьютора телеканала UA|TV в Беларуси ООО Навигатор ТВ Вадим Тиханович.

6 марта сообщалось, что ОБСЕ проверяет семь украинских телеканалов перед выборами.

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Теги: телеканалы, беларусь
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