Украинские военные ликвидировали еще 100 оккупантов: потери армии РФ на утро 20 апреля
За сутки украинские силы обороны уничтожили еще 100 российских солдат, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла около 20 900 военных. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
С 24 февраля по 20 апреля армия РФ потеряла:
личного состава – около 20 900 человек ликвидировано (+100),
танков ‒ 815 единиц (+13),
боевых бронированных машин ‒ 2087 (+14),
артиллерийских систем – 391 (+5),
РСЗО – 136 (+4),
средств ПВО – 67 (0),
самолетов – 171 (+2),
вертолетов – 150 (0),
автомобильной техники –1504 (+9),
кораблей/катеров – 8 (0),
цистерн с ГСМ – 76 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 165 (+7).
Специальной техники – 27 (0).
Пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
Читайте также: Россияне понесли тяжелые потери и вывели в Россию одну БТГр: сводка Генштаба
Комментарии