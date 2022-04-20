Украинские военные ликвидировали еще 100 оккупантов: потери армии РФ на утро 20 апреля

За сутки украинские силы обороны уничтожили еще 100 российских солдат, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла около 20 900 военных. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля по 20 апреля армия РФ потеряла:

личного состава – около 20 900 человек ликвидировано (+100),

танков ‒ 815 единиц (+13),

боевых бронированных машин ‒ 2087 (+14),

артиллерийских систем – 391 (+5),

РСЗО – 136 (+4),

средств ПВО – 67 (0),

самолетов – 171 (+2),

вертолетов – 150 (0),

автомобильной техники –1504 (+9),

кораблей/катеров – 8 (0),

цистерн с ГСМ – 76 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 165 (+7).

Специальной техники – 27 (0).

Пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

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Марк Сировой

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