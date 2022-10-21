UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские военные уничтожили еще 100 оккупантов, шесть танков и 14 дронов: сводка потерь

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 09:17
Украинские военные уничтожили еще 100 оккупантов, шесть танков и 14 дронов: сводка потерь - Фото
Украинский танк (Фото: 30 ОМБр)

Армия России за прошедшие сутки потеряла 100 военных ликвидированными, шесть танков и 14 дронов. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С 24 февраля по 21 октября силы обороны Украины нанесли такие потери армии РФ:

личного состава ‒ около 66 750 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 2573 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3),

артиллерийских систем ‒ 1648 (+2),

РСЗО ‒ 372 (0),

средств ПВО ‒ 189 (0),

самолетов ‒ 269 (0),

вертолетов ‒ 243 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1325 (+14),

крылатых ракет ‒ 329 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4006 (+1),

спецтехники ‒ 147 (0).

Читайте также: Аналитики в США не согласны с оценкой Генштаба ВСУ по поводу риска вторжения-2 из Беларуси

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война убитые потери армия рф генштаб войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 