Украинские военные уничтожили еще 100 оккупантов, шесть танков и 14 дронов: сводка потерь

Армия России за прошедшие сутки потеряла 100 военных ликвидированными, шесть танков и 14 дронов. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 21 октября силы обороны Украины нанесли такие потери армии РФ:

личного состава ‒ около 66 750 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 2573 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3),

артиллерийских систем ‒ 1648 (+2),

РСЗО ‒ 372 (0),

средств ПВО ‒ 189 (0),

самолетов ‒ 269 (0),

вертолетов ‒ 243 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1325 (+14),

крылатых ракет ‒ 329 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4006 (+1),

спецтехники ‒ 147 (0).

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Марко Сировой

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