Украинские военные уничтожили еще 100 оккупантов, шесть танков и 14 дронов: сводка потерь
Армия России за прошедшие сутки потеряла 100 военных ликвидированными, шесть танков и 14 дронов. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С 24 февраля по 21 октября силы обороны Украины нанесли такие потери армии РФ:
личного состава ‒ около 66 750 (+100) человек ликвидировано,
танков ‒ 2573 (+6),
боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3),
артиллерийских систем ‒ 1648 (+2),
РСЗО ‒ 372 (0),
средств ПВО ‒ 189 (0),
самолетов ‒ 269 (0),
вертолетов ‒ 243 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1325 (+14),
крылатых ракет ‒ 329 (0),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4006 (+1),
спецтехники ‒ 147 (0).
Читайте также: Аналитики в США не согласны с оценкой Генштаба ВСУ по поводу риска вторжения-2 из Беларуси
Комментарии