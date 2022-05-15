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Украинские военные за сутки отбили 17 российских атак на Донбассе, за неделю – более 90

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15.05.2022, 22:12
Украинские военные за сутки отбили 17 российских атак на Донбассе, за неделю – более 90 - Фото
Фото: EPA

Группировка Объединенных сил в воскресенье отразила 17 российских атак на Донецком и Луганском направлениях, а за всю неделю – 93. Об этом говорится в вечерней сводке группировки.

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Боевые действия продолжаются вдоль всей полосы обороны. Россияне используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию больших калибров, танки, минометы разных систем.

Они обстреливают не только позиции Сил обороны, но и гражданские объекты инфраструктуры, жилые кварталы городов и сел. В воскресенье под обстрелы попали 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, повреждения и разрушения получили 32 дома.

По оценкам украинских военных, в течение суток были уничтожены три российских танка, одна артиллерийская система, шесть единиц бронированной техники, один автомобиль, два вертолета Ка-52 и Ми-28 и пять беспилотников "Орлан-10".

За неделю военные уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них одна РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, семь единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одну зенитную установку. Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты четыре вертолета и 27 беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

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Андрей Водяный
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Донецкая область война луганская область
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