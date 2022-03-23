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Украинские войска немного больше переходят в наступление – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 05:53
Украинские войска немного больше переходят в наступление – Пентагон - Фото
Джон Кирби (скриншот видео Пентагона)

Украинские войска немного больше переходят в наступление на российскую армию. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона США Джон Кирби.

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"Мы увидели признаки, что украинцы немного больше переходят в наступление", – сказал он.

По его словам, украинцы оборонялись очень умно, ловко и креативно в местах, которые считали правильными для обороны.

"Сейчас мы их видим в местах особенно на юге, возле Херсона, где они пытались вернуть территории. У нас нет большой точности о тактических движениях, но мы видим их попытки. Сами украинцы несколько дней назад говорили, что они планируют контратаки. Мы видим признаки, что они движутся в этом направлении", – подытожил он.

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Марк Сировой
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