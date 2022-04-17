Украинские войска уничтожили 200 оккупантов за сутки: сводка о потерях армии России
Украинские военные уничтожили 200 российских оккупантов за сутки, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 20 300 солдат. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Потери армии РФ на утро 17 апреля:
личного состава – около 20 300 человек ликвидировано (+200),
танков – 773 единиц (+11),
боевых бронированных машин – 2002 (+20),
артиллерийских систем– 376 (+5),
РСЗО – 127 (+2),
средств ПВО – 66 (0),
самолетов – 165 (+2),
вертолетов – 146 (+1),
автомобильной техники – 1471 (+13),
кораблей/катеров – 8 (0),
цистерн с ГСМ – 76 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 (+10).
спецтехники – 27 (+1),
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
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