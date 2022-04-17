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Украинские войска уничтожили 200 оккупантов за сутки: сводка о потерях армии России

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 09:55
Украинские войска уничтожили 200 оккупантов за сутки: сводка о потерях армии России - Фото
Остатки российской военной техники в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные уничтожили 200 российских оккупантов за сутки, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 20 300 солдат. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Потери армии РФ на утро 17 апреля:

личного состава – около 20 300 человек ликвидировано (+200),

танков – 773 единиц (+11),

боевых бронированных машин – 2002 (+20),

артиллерийских систем– 376 (+5),

РСЗО – 127 (+2),

средств ПВО – 66 (0),

самолетов – 165 (+2),

вертолетов – 146 (+1),

автомобильной техники – 1471 (+13),

кораблей/катеров – 8 (0),

цистерн с ГСМ – 76 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 (+10).

спецтехники – 27 (+1),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

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Марк Сировой
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потери врага сводка генштаба
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