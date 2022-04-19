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Украинские войска уничтожили 802 танка и 20 800 оккупантов: сводка о потерях армии России

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 09:50
Украинские войска уничтожили 802 танка и 20 800 оккупантов: сводка о потерях армии России - Фото
Сожженная российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные с начала широкомасштабной войны с Россией уничтожили около 20 800 солдат и 802 танка армии РФ. Об этом говорится в сводке от Генштаба ВСУ.

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На утро 19 апреля армия РФ потеряла:

личного состава – около 20 800 человек ликвидировано (+200)

танков – 802 единиц (+12),

боевых бронированных машин – 2063 (+22),

артиллерийских систем – 386 (+5),

РСЗО – 132 (+2),

средств ПВО – 67 (0),

самолетов– 169 (+2),

вертолетов– 150 (+3),

автомобильной техники – 1495 (+8),

кораблей/катеров – 8 (0),

цистерн с ГСМ – 76 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 (3),

специальной техники – 27 (0),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

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Марк Сировой
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