Украинские войска уничтожили 802 танка и 20 800 оккупантов: сводка о потерях армии России
Украинские военные с начала широкомасштабной войны с Россией уничтожили около 20 800 солдат и 802 танка армии РФ. Об этом говорится в сводке от Генштаба ВСУ.
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На утро 19 апреля армия РФ потеряла:
личного состава – около 20 800 человек ликвидировано (+200)
танков – 802 единиц (+12),
боевых бронированных машин – 2063 (+22),
артиллерийских систем – 386 (+5),
РСЗО – 132 (+2),
средств ПВО – 67 (0),
самолетов– 169 (+2),
вертолетов– 150 (+3),
автомобильной техники – 1495 (+8),
кораблей/катеров – 8 (0),
цистерн с ГСМ – 76 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 (3),
специальной техники – 27 (0),
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
- Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала битву за Донбасс, к которой давно готовилась.
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