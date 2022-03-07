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Украинские защитники отбили наступление на Николаев, но есть погибшие – Ким

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 20:55

Во время подлого, циничного обстрела оккупантами Николаева в 05:15 погибли восемь украинских военнослужащих. Однако штурм города для россиян закончился неудачей, их отогнала артиллерия. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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По его словам, крылатая ракета "Калибр" попала в казарму 79 бригады, когда солдаты спали. В результате – восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых.

По мирным жителям информация собирается.

"Редкие засранцы, злой неимоверно. Но мы им вернем все", – написал Ким.

Глава ОГА также сообщил, что оккупантам приказали взять Николаев любой ценой. Они шли с трех направлений. Но украинская артиллерия героически отбила наступление.

"Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу", – сказал Ким.

Также нанесен ущерб инфраструктуре.

  • Ранее сегодня Ким сообщил, что ВСУ оттеснили российских оккупантов из международного аэропорта Николаева. 
Вадим Ребрина
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Россия война Николаев виталий ким
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