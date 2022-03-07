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Украинская армия выбила оккупантов из аэропорта Николаева — ОГА

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07.03.2022, 15:00

Вооруженные силы Украины оттеснили российских оккупантов из международного аэропорта Николаева. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким.

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"Аэропорт международный наш!" – написал он.

По его словам, сейчас ведется поиск оккупантов, которые "бегают по кустам и не знают, что делать".

"Мы выбили. Устраиваемся там поудобнее. Аэропорт наш, это точка нужная. Сейчас мы их по округе, по лесам пособираем, которые поразбегались. С других направлений тоже отбились, там они меньшими силами заходили", – отметил Ким.

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Валерия Кондратова
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война с россией Аэропорт Николаев
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