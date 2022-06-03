Украинские защитники уничтожили на Донбассе российский склад с боеприпасами

Украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" уничтожили российский склад с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Восток".

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Сегодня украинские воины уничтожили:

личного состава – 36;

БМП – 1;

БТР – 1;

АТТ – 1;

склад с б/п – 1.

Группировка Объединенных сил сообщает, что оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов, из них: 25 жилых домов и линию электропередач. В результате этих обстрелов погибли четыре гражданских лица (среди них один ребенок), еще трое получили ранения.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня девять атак врага. На одной локации еще идет бой.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки уничтожили:

1 танк;

1 артиллерийскую систему;

6 боевых бронированных машин;

2 специальных бронированных автомобиля;

3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный БПЛА "Элерон" и два БПЛА "Орлан-10".

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Вадим Ребрина

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