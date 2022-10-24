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Украинские зенитчики сбили два российских ударных вертолета Ка-52 за полчаса

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 16:43
Украинские зенитчики сбили два российских ударных вертолета Ка-52 за полчаса - Фото
Фото: EPA

Украинские зенитчики в понедельник сбили два российских вертолета Ка-52 в Херсонской области, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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"24 октября с 13:00 по 13:30 в Бериславском районе Херсонщины, подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования "Юг" Воздушных сил сбиты два ударных вертолета Ка-52", – рассказали военные.

Украинские зенитчики сбили два российских ударных вертолета Ка-52 за полчаса

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн. Оккупанты называют его "летающим танком".

По данным Генерального штаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 245 вертолетов (на утро 24 октября).

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Андрій Водяний
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война вертолет Херсонская область ка-52
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