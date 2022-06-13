Украинские зенитчики сбили под Изюмом вертолет Ка-52 российских оккупантов

На Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион 93-й ОМБр Холодный Яр уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое, уточнили в пресс-службе.

10 июня зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ уничтожили 500-ю российскую воздушную цель.

Вадим Ребрина

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