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Украинские зенитчики сбили российский самолет Су-34

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 22:06

Украинские зенитчики из переносного зенитно-ракетного комплекса сбили вражеский самолет Су-34. Об этом сообщил Юрий Кочевенко, боец 95-й бригады ВСУ.

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"Только что наши зенитчики из ПЗРК завалили Су-34. Это уже я вам официально докладываю", – написал Кочевенко.

Ранее сегодня глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger сбила российский истребитель.

По информации Синегубова, истребитель оккупантов упал на территории Белгородской области РФ.

  • 1 марта Россия в войне против Украины потеряла девять танков, 10 артиллерийских систем и один самолет. 
Вадим Ребрина
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Россия ВСУ война Су-34
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